Najciekawsze miejsca Opola w jeden dzień - zimą
Opole, pierwszy raz zimą i spore zaskoczenie, bo obawialiśmy się tego. A to świetne miejsce na 1 dzień. Polecamy wyspy Bolko i Pasiekę. Warto zobaczyć Wieżę Piastowską, Skwer Artystów, Stare Miasto, koniecznie Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie można spróbować swoich sił w budce nagraniowej...SzaloneWalizki
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (10)
najlepsze
Btw. Wiem że Opole to nie Dolny Sląsk, a nawet historyczna stolica Górnego Śląska.
Może moja nostalgia tak działa, bo całe dzieciństwo spedzalem wakacje nad jeziorem na Opolszczyźnie.