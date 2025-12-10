Bardzo lubię Opole, już taki lekki klimat Dolnego Śląska, trochę Wrocławia ale bez tych dzikich tłumów jak we Wrocławiu.



Btw. Wiem że Opole to nie Dolny Sląsk, a nawet historyczna stolica Górnego Śląska.

Może moja nostalgia tak działa, bo całe dzieciństwo spedzalem wakacje nad jeziorem na Opolszczyźnie.