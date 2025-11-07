Kolejna ofiara piesków?
Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 43 grzybiarza. Prokuratura nie podaje szczegółów, ale "Postępowanie(...) Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli czynu z art. 155 kodeksu karnego". Lepiej uważajcie na siebie jak idziecie sami na grzyby.StaryPierdziel
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
@exomars: zjadły ich sarenki
Imię następnego jest już znane.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wchodząc do polskiego lasu grzybiarz mu być przygotowany na śmierć albo z rąk myśliwego, albo szczęk psa.
Rasizm! Jestem pewien, że sarny go zaatakowały. Ewentualnie lew.
Komentarz usunięty przez autora