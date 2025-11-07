Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 43 grzybiarza. Prokuratura nie podaje szczegółów, ale "Postępowanie(...) Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli czynu z art. 155 kodeksu karnego". Lepiej uważajcie na siebie jak idziecie sami na grzyby.