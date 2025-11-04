Wyciek danych z SuperGrosz.pl
Serwis SuperGrosz.pl informuje o poważnym naruszeniu ochrony danych: skradziono dane klientów (PESEL, dowód osobisty, numer konta bankowego, dochód, e-mail, telefon, adres, dane pracodawcy, hash hasła, informacje o zgonach).m1ck
Komentarze (23)
@franekfm: Tacy ludzie to przecież klienci takich firm.
@franekfm: Dałbyś komuś pożyczkę nie znając jego PESELu i nie widząc jego dowodu osobistego na oczy? :)
Oczywiście ktoś z firmy zostanie ukarany? Zostanie, co nie? ( ͡° ᴥ ͡°)
Może komuś się to przyda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
mam nadzieje, że za ten wyciek dowalą im tak że się temu lichwiarzowi odechce w ogóle ( ͡° ͜ʖ ͡°