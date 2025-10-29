To było oczywiste że tak będzie:

"Microsoft szczyci się że białym płaci mniej niż niebiałym, a mężczyznom mniej niż kobietom. Obecnie zatrudnia kobiety oraz niebiałych. To ich własny raport!



W minionym roku finansowym (2023) udział wśród nowo zatrudnionych, w porównaniu do udziału wśród obecnie zatrudnionych, był wyższy dla kobiet oraz pracowników pochodzenia azjatyckiego, czarnego i afroamerykańskiego, latynoskiego oraz wielorasowego - czyli świadomie i celowo podmieniają białych mężczyzn bo ich celem jest zmniejszenie ich udziału Pokaż całość