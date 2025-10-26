Analiza kontrowersyjnego wywiadu u Rymanowskiego. WEDLUG TVN24 XD
Czyli jak TVN24 manipuluje . Mówiąc o SOI (nie tej GMO). (Mają pretensje,że pani profesor używa trudnego naukowego języka WTF) . Padają oskarżenia o pseudo naukę. jprdlUsunelem_Konto
Naprawdę nie rozumiem ideii tego filmu myśliwca.
Prawie dwie godziny wywiadu tej pani o tym, że jemy przetworzone g---o, a firmy i lobby żywnościowe robi wszystko żeby obniżać koszty produkcji jedzenia a tego się nie da robić bez straty jakości.
Jedyną kontrowersyjną rzeczą w tym wywiadzie jest stwierdzenie o tym,
Pani profesor z 40 letnim stażem: Jemy przetworzone g---o z marketów
Lewactwo: tak jemy g---o z marketów, ale SOJA NAJLEPSZA I NIE MOZNA PODWAŻAĆ ZE SOJA JEST NAJLEPSZA A WEGANIZM JESZCZE LEPSZY!
Powinniśmy ograniczać spożywanie soli nawet do 0 ale jak jemy soje to nie. Czyli wracamy do soli w diecie.
Wykopki i dosłownie wszyscy: Coraz częściej chorujemy przez złą dietę i przetworzone jedzenie.
Pani profesor - zachorowalność na dane choroby wzrosła trzykrotnie (czyli dawniej diagnozowano je rzadziej)
Lewaczka z TVNu - kłamstwo, te choroby były opisane już dawno ( ͡º ͜ʖ͡º)
Te fundusze (BlackRock, Vanguard itp.) mają też udziały w:
- Pepsico, CocaCola, Nestel + inne g*wna żywieniowe
- Pfizer + pozostała BigPharma
TLDR: TVN broni interesu BlackRock, Vanguard bo te ZARABIAJĄ NA GWNO-ŻYWNOŚCI.
+ ta żywność powoduje choroby przewlekłe, na których zarabia BigPharma - ten cały cykl jest zyskiem fundów z USA
@beconase: A, który to zbiornik jest pełen krystaliczniej wody?