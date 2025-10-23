Ale tak szczerze, to te modele bardziej przypominają blaszane zabawki z PRL-u aniżeli zajebiste modele.

Pokaż całość

Jak zaczynał to właśnie chyba było zajebiste hobby bo w sklepie można było od święta dostać jeden model podobny jakościowo do tego co robi.Ostatnie 25 lat to już tak z rozpędu robi bo lubi bo wiadomo, że byle jaki chiński model z kiosku za 5zł wygląda lepiej, już pomijając robienie ich samemu jakby