Ukraiński szpieg zatrzymany w Polsce? Przekazywał dane wojskowe rosyjskim kontak
W urządzeniu Bohdana K. śledczy natrafili na korespondencję, która - według ich ustaleń - wskazuje, że mężczyzna przekazywał osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie i współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej należącej do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Stopa_Szopa
@Autohandel_lawety24pl: Raczej ty. Okazuje się, że Ukrainiec ma takie same poglądy jak ty i też kocha Putina. Mnie to nie zaskakuje bo to wiadomo od dawna że na Ukrainie jest takich zdrajców wielu, bardziej mnie dziwi, że ty się od niego odcinasz.
