Jak Polacy ratowali Żydów odwaga, za którą płacili życiem.
Ulmowie, Sendlerowa, Karski Polacy, którzy ratowali Żydów Czy można zachować człowieczeństwo, gdy za pomoc drugiemu człowiekowi grozi śmierć całej rodziny? Historia Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, Ireny Sendlerowej i Jana Karskiego pokazuje człowieczeństwo.powsinogaszszlaja
Komentarze (32)
Potem ci uratowani byli naszymi okupantami tworzyli elity PRL'u i teraz też bardzo możliwe
@DziobakPepe: jak pisze Hołodomor to mi podkreśla na czerwono że złe słowo pisze nieistnieje lub nieprawidłowa pisownia...
np. Tusk już był premierem i co... jest nim już drugi raz i aj waj odwołajmy go.
Generalnie nie podoba mi się że nacjonaliści próbują sobie zawłaszczać bohaterskie postawy jednostek które nie wynikały z postaw nacjonalistycznych.
Dla sąsiadów często tacy niepotrzebnie ryzykowali, a szmalcowników i kolaborantów u nas było pełno, Kościół też piękną cegiełkę do tego dołożył. Naprawdę wybielanie całej nacji poprzez postawy osób które się wybiły ponad własny i narodowy interes
to jest jeden z częściej powtarzanych mitów w Polsce, więc nie wiem czy jest sens dalej oglądać, w innych krajach były podobne kary
Uuuuu, ale to niepodobne jest, o tym nie wolno mówić.
Dajcie mi teraz milion minusów, bo jak przecież powszechnie wiadomo Polacy nigdy by czegoś takiego nie zrobili. I żyjcie sobie dalej mitami które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.
@volodia: Powszechnie to wiadomo że szmalcownicy byli i polskie państwo podziemne za tą zbrodnie likwidowało ich bez litości.