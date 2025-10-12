Nie było tak czarno biało. W miasteczku mojej matki, jeden ukrywał rodzinę Żydów, drugi sąsiad go zadenuncjował na gestapo. Ten co doniósł nic z tego nie miał, nic mu nie groziło, wojna się miała już ku końcowi. Tamtego sąsiada wysłano do obozu a ten który doniósł Niemcowi żył sobie spokojnie w miasteczku do późnej starości. Żaden ostracyzm społeczny go nie dopadł.