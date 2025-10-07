To nie jest jedno zdjęcie!

USrael wyżej niż prawo? Szokujące wieści z Hagi

Świat po raz kolejny zobaczył, jak działa „demokracja made in USA & Izrael”. Zasada jest prosta: Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) może sądzić cały świat, ale nie ich. Bo kiedy ktoś próbuje dotknąć „narodu wybranego” czy „policjanta świata”, natychmiast włącza się gigantyczna machina nacisków, szantażu i sankcji. A może to nawet nie policjant świata, ale władca świata, nie bez powodu wybrany przez Demiurga / Jahve vel Szatana? Dlaczego cały świat boi się tak małego, bananowego kraiku, jakim jest Izrael!? Może prawdą są te teorie spiskowe o tym, że oni rządzą całym światem? I nie, wcale nie uważam, że rosyjsko chiński model totalitarnych rządów jest lepszy, niż zawodna i pełna wad, ale jednak potrzebna demokracja. Dalej: USrael ponad prawem!?