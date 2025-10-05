Człowiek, któremu praca dała drugie życie
Dla pana Jana praca przy naprawie mebli stała się nie tylko życiową pasją, ale i ratunkiem przed upadkiem. Mężczyzna przyznaje, że jako młody człowiek miał ogromny problem z nadużywaniem alkoholu. Pomoc nalazł w stowarzyszeniu Emaus, które zapewnia bezdomnym dach nad głową i wyżywienie. W zamian mężnawrotkatv
Komentarze (7)
najlepsze
2. Niekórzy mają pracę ale nic nie lubią i pracują bo muszą jeść.
Jeżeli budzisz się rano, a pierwsza myśl to: znowu muszę tam iść/ jechać, to czas najwyższy na zmianę pracodawcy - w niektórych przypadkach, wykonywanego zawodu.
Praca nie może być koszmarem, bo w niej spędzamy połowę życia.