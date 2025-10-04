Koleś robi g---o burze. Byłem w tamtym rejonie tydzień po powodzi, jak wieku Polaków z całej Polski, pojechaliśmy pomagać. W sobotę byliśmy w Lądku, tam ludzie mieli ogromną pomoc, pracowaliśmy u jednej Pani, która wiedziała że ja zaleje i wyjechała na ten czas, po powrocie sprzątanie , osuszanie, ale co ciekawe jak przyjechaliśmy to miała kilka zgrzewek energetyków, że 40 paczek parówek, kilkadziesiąt konserw, trzy kuchenki nowe turystyczne, kilkanaście zgrzewek wody......no multum Pokaż całość