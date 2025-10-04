Burmistrz Kłodzka zabronił wydawać żywność dla Stronia i Lądka podczas powodzi
Podczas pierwszych dni po powodzi w 2024 roku Burmistrz Kłodzka zakazał wydawac z huba z pomocą żywność dla Stronia i Lądka. W tym czasie dostęp do tych miejscowości był praktycznie niemożliwy i brakowało tam wszystkiego łącznie z wodą pitną. To była pomoc dla wszystkich powodzian, nie dla Kłodzka.marcinma
Bardziej bym się martwił że burmistrz kryje komendanta SM który poniżał zatrzymanych.
Dwa, dlaczego nikt nie zada pytania:
Dlaczego burmistrz Kłodzka potrafił zgromadzić pomoc dla swoich obywateli/ wyborców, a włodarze Lądka i Stronia tego nie umieli?
Kto tutaj jest ten zły i nieudolny?