Były śliwki, były jabłka, teraz mamy papryki od rolnika, który łamiącym się głosem zaprasza do zbiorów za darmo, bo nie ma komu tego dobra sprzedać. Za to z powodzeniem giganci handlują paprykami z Hiszpanii i Holandii...krzysztof2033
Tak samo ekologiczna zywnosc powinna być promowana/dofinansowana bo w przyszłości to mniejsze koszty leczenia dla Państwa.
U Nas natomiast sie mysli tu i teraz (będzie o 50gr taniej z Mercosur importować)
https://www.google.com/maps/place/27-620+Gałkowice/@50.7407164,21.687036,11.25z/data=!4m6!3m5!1s0x4722b6c95246303f:0xd5b93f5058fdd1cf!8m2!3d50.7623914!4d21.7302384!16s%2Fm%2F04n5h1f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Równie dobrze mógł zakontraktować i ktoś po prostu nie odebrał tak jak to robi nawet biedronka.
Dosłownie kilka znalezisk niżej jest o rolniku któremu nie odebrali 11 ton śliwek z kontraktu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foodfarmer.mobile
Powinny byc dopłaty do ekologicznej żywności, bo ekologiczna żywność to późniejsze oszczędności w służbie zdrowia...
BTW: ciekawe czy Unia będzie doliczała ślad węglowy do żywności która będzie płynęła do Nas przez pół świata? ¯\(ツ)/¯
Ja znam odpowiedź.
Tak jeśli kupisz od firmy. Nie jeśli uda Ci się go samodzielnie zaprojektować.
Można też spróbować zrobić z tego startup , bo firmy za takie wynalazki z powodu małej konkurencji biorą sobie horrendalne marże.
