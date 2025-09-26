Neolit na ziemiach polskich
Odkryj świat sprzed tysięcy lat! W tym filmie przeniesiemy się do neolitu na ziemiach polskich czasu, gdy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, hodować zwierzęta i budować pierwsze osady. Dowiesz się, jak wyglądało codzienne życie, jakie narzędzia wykorzystywano i jak zmieniało się społeczeństwo. Film nmroczne_wieki
Podbijam i polecam Gościwita Malinowskiego - podcast Interpretacje ( ͡º ͜ʖ͡º)
Pozdro Michał. Raz jeszcze dziękuję za Etruskow. Rok proszenia dał efekt. Zasięgów, zasięgów i jeszcze raz zasięgów
Później sobie latają od reniferów i mamutów do KCWR, później od paleolitu do późnego mezolitu. A o nim samym zapominają i jest paleolit i neolit. Właściciel wioski za bardzo chciał i wyszła trochę kupa.