Deko namieszali. Z Europy wycofuje się lodowiec, zboża przestają rosnąć, a Natufijczycy...

Później sobie latają od reniferów i mamutów do KCWR, później od paleolitu do późnego mezolitu. A o nim samym zapominają i jest paleolit i neolit. Właściciel wioski za bardzo chciał i wyszła trochę kupa.