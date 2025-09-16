Wtargnęli na teren stacji uzdatniania wody. "Ingerencja w najważniejsze obiekty"
Mężczyźni robili dokumentację fotograficzną. Przyjazd grupy ich wystraszył i uciekli z terenu stacji, ale niedługo potem wrócili - dodają nasi informatorzy. Za drugim razem na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali intruzów. Okazało się, że ci mieli ukraińskie paszporty.Stopa_Szopa
"Zlecenia zdalne z całej Polski, krótkie nagrania zdjęcia inspekcyjne różnych obiektów, płatne od razu za każde zlecenie" i ludzie się zgłaszają...
Domyślam się o jakie zdjęcia i filmy chodzi... Ludzie za 200zl od zlecenia sobie jeżdżą i filmują zlecone obiekty, obce wywiady nawet nie muszą narażać swoich ludzi tylko sami obywatele obcego państwa im na tacy przynoszą
@Fantomo: przypominam że na wykopie są idioci którzy twierdzą że skoro jest google earth i satelity to każdy zakaz fotografowania jest bez sensu bo obce wywiady i tak tego nie robią
A sam artykuł za PAYWALLEM.
@sylwke3100: No są. Ale przecież nie trzeba skazić jakichś milionów litrów. Wodociągi badają wodę i nikt nie będzie pił skażonej wody przez tydzień. Chodzi o wywołanie paniki i nieprzewidywalności.
Niedaleko mnie skażenie wodociągów bakterią coli, a innym razem jakąś chemią i woda odcięta na kilka dni.
Co wy to wyrabiacie w ramach wdzięczności za pomoc?