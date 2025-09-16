Od zawsze mnie to zastanawiało. Ogromne zbiorniki wody zasilające w wodę pitną całe aglomeracje. Jeśłi się tego nie otoczy kordonem wojska, to naprawdę miękkie podbrzusze. Ba; ale nawet i to może nie wystarczyć, bo zawsze można coś tam z dystansu wstrzelić, albo zrzucić. Ale miałem wrażenie, że jest jakaś niepisana "umowa", żeby tego nie ruszać. A może i pisana. Bo tu naprawdę, każdy każdemu, może jedną kapsułką zrobić armageddon