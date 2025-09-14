Kuriozalne zachowanie Polaka na MŚ i szokujące słowa
Dodał, że "sobie szedł". Może na chód mógłbym się zapisać. Ciekawie, ciekawie się wydarzyło. Będę fajnie to wspominał na pewno. Mogłem dobiec dziesiąty. Wcześniej w TVP Sport powiedział, że bieg mu nie wyszedł, gdyż "zapomniał kremu do opalania"Pasterz30
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
@wap_eeL To ja mam pomysł.
Nie płaćmy na sportowców. Wtedy nikt nie będzie miał prawa się czepiać, a ludzie nie będą musieli płacić za nic.