Wielka awaria terminali płatniczych. Problemy z płatnościami w całej Polsce.
Z całej Polski dobiegają informacje o wielkiej awarii terminali płatniczych w sklepach i punktach handlowych. Nie można zapłacić kartą, blikiem, ani Apple/Google Pay w sklepach. Super atrakcja na sobotę, kiedy to zwyczajowo ogarnia się zakupy na cały tydzień.smk666
- 91
Komentarze (91)
Ale pamiętajcie - likwidacja gotówki to super sprawa xD
Czyli gotówka go wróg państwa
trzeba mieć tyle gotówki, aby spokojnie przetrwać miesiąc zawirowań.
Czy to cyber z Zapad 2025?
Nie chce się za bardzo czepiać, ale ta żywność nie była twoja.
podziekuj panowi panstwo za niedziele z zakazem handlu xD
https://www.facebook.com/100057489458384/posts/1254559276470376/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
@krzysztof-mirko: No tak bo kiedyś awarie się nie zdarzały ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A im co padło?