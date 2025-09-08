Zasłonięto nowy mural Banksyego
Mural autorstwa Banksyego przedstawiający sędziego, który uderza leżącego na ziemi protestującego przeciwko przemocy w PalestynieNiech_moc_bedzie_z_toba
@aresius: adekwatnie :-) To mural autorstwa Banksyego przedstawiający sędziego, który uderza leżącego na ziemi protestującego przeciwko przemocy w Palestynie :-)
@Nieszkodnik: nic na to nie wskazuje
Jeszcze by jakiś sędzie przestał karać za "hate speech"...
UK to nieśmieszny żart, brexit był próbą wypchnięcia go na właściwe tory, niestety próbą całkowicie storpedowaną