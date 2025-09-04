Dla przypomnienia... żądzą nami, naszym zdrowiem korpo
Angielski wymagany. "Czy Roundup jest legalny?" AI: "Tak, Roundup (i inne preparaty z glifosatem) jest legalny w Polsce, ponieważ jego stosowanie zostało przedłużone do 2033 roku na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej, choć podlega ono szczegółowym warunkom i ograniczeniom, takim jak...okoloko
Roundup zabija wszystkie rośliny (z wyjąkiem specyficznych mutacji) i bakterie. A bakterie są take w jelitach.
Te twierdzenia kłócą się z tym co twierdzą inni rzetelni Youtuberzy, np. Alec z Technology Connections (zajebisty kanał), wg których to wszystko
Ok, ale akurat Roundap według badań nie jest specjalnie szkodliwy - w rolnictwie stosuje się dużo gorsze substancje. A poniewż patent na Roundap dawno wygasł a jest taki do dochodowy to chyba powinniśmy nieć mnóstwo zamienników?
Który .. już nie używa glifosatu.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/silnie-toksyczne-pestycydy-w-czeresniach-z-bazarku-dyskont-wypada-lepiej/1nldyfk
NIE MA RZETELNYCH BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SZKODLIWOŚĆ GLIFOSATU poza jednymi...które okazały się opłacone.
źródło: https://www.forbes.com/sites/geoffreykabat/2017/10/23/iarcs-glyphosate-gate-scandal/
Na dzień dzisiejszy po ponad 50 latach od wprowadzenia na rynek najpowszechniej stosowanego herbicydu totalnego opisano dwa przypadki zgonów spowodowanych....wypiciem znacznej ilości glifosatu w celach wychuśtania się. Co ciekawe sekcje wykazały śmierć przez uduszenie, a nie jakieś wypalenie przełyku czy pęknięcie jelit.
Produkują. W Polsce jest zarejestrowanych 92 środki zawierające glifosat jako jedną z substancji czynnych. Ale to nie jest główna jego zaleta. Zaletą są nasiona odmian odpornych.
Jeśli masz zasiane odmiany odporne to choćbyś znalazł nieco tańszy herbicyd to i tak wybierzesz ten z glifosatem żeby mieć spokój, że zadziała i nie zniszczy upraw. Koncesja za produkcję i tak jest zapłacona więc hajs się zgadza, a znaczna część rynku jest w
A masz jakiś kontrargument? A może widziałeś kiedyś z ulicy sklep w którym ktoś kto może kupił sobie Taifun 360 SL?