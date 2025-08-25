Nie udzielam się tutaj za dużo ale chce poruszyć jedną sprawę, mianowicie ostatnio przed niemal każdym filmem na YouTube pojawi mi się takie filmiki jak poniżej:
Filmy te przedstawiają narrację jakoby w Gazie panowało normalne życie, restauracje pełne ludzi, targi na których jest w bród jedzenia a media jako by kłamały o zbrodniach na ludności cywilnej, wszystkie te filmy zostały udostępnione przez ambasadę Izraela w Warszawie i sponsorowane przez rząd Izraela. Podczas gdy według ONZ w gazie panuje głód i prawdziwa sytuacja wygląda tak:
Nie chcę żeby Arabowie albo inne kultury osiedlali się w Polsce, uważam Islam za zagrożenie dla demokracji i bezpieczeństwa w Europie, ale to co odpier... Izrael jest dla mnie obrzydliwe.
Swoją drogą gdzie jest CERT? Czemu nikt nie reaguje na taką jawną, bezczelną propagandę? I pytanie do pana Sikorskiego - czy zamierza pan ruszyć swoją p... do pracy? Czy czeka pan na narrację od swojej żony? Może Nawrocki będzie miał więcej jaj?
To tyle z mojej strony.
@jeden_z_gapiow: Dokładnie - robili podobne akcje, propaganda która miała pokazać jak wygląda "prawdziwe" życie w gettach. Przykładowo jedno z propagandowych zdjęć ukazujących jak żydzi grają w karty w klubie.
@relike: Powiada. Wystarczy kliknąć w film i zobaczyć z jakiego to kanału a nie strugać debila.
CERT to wydmuszka. G---o zrobią tak jak g---o robią z Wykopem hostującym dziecięcą pornografię i scat content.
Nie wiem, może białek ma jakąś umowę podpisaną na hostowanie
Mnie najbardziej zaskoczyło, że Izraelczyk chodził sobie po Gazie i odwiedział tamtejsze restauracje (a przynajmniej tak twierdził), a przy tym wcale nie bał się Hamasu. ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Pokazał wieczorowe życie w Gazie - Instagram zamknął jego konto
@gre: no nie jesteś najostrzejszą kredką w piórniku.Gość nie "chodzi sobie" po Gazie tylko udostępnia to co wrzucają sami gazańczycy na swoje sociale.W opisie filmu masz nawet listę linków z ktorych korzystał.
@gre: Mnie natomiast twoja głupota nic a nic nie zaskoczyła.¯\(ツ)/¯