U nas do teraz się niektórzy dziwią, że jak niemiaszki i ruskie na nas najechali, nie miał kto pomóc. Ten sam terror i zamordyzm Izrael stosuje wobec obywateli Palestyny, i co? i nic. Świat patrzy i udaje, że nie widzi, że problemu nie ma a żydzi są cacy. Mordercy i tyle. Mam wrażenie że ten cały Hezbollah, działał na zlecenie rządu Izraela. To już dawno przestał być odwet. To regularna czystka etniczna.