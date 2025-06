Gdybyś chciał kupić litr ludzkiej krwi, to w Polsce kosztowałoby Cię to około 1000 zł. Ale gdybyś chciał kupić litr czarnego tuszu do drukarek przykładowo z firmy HP, to musiałbyś zapłacić około 17,500 zł. Kupna kolorowego byniesie 21,000 zł.