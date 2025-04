Powinna wejść ustawa NAKAZUJĄCA pełną transparentność organizacji sportowych w Polsce. Chcesz pieniądze z budżetu jakiegokolwiek (samorządu, ministerstwa) to masz mieć wykazane wszystkie koszty i przychody co do grosza w ogólnodostępnym systemie.



I powinno się to tyczyć także klubów piłkarskich które są finansowane z podatków ciężko pracujących mieszkańców.