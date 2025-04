Żadne zaskoczenie. Przecież jak tylko Hitler nieświadomie dał niemieckiej generalicji przyzwolenie na opracowywanie planów ataku na Polskę, to szef Abwehry Wilhelm Canaris pierwsze co zrobił, to uruchomił na szeroką skalę niemieckie kontakty z ukraińskimi nacjonalistami ¯\(ツ)/¯