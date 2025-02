Może ktoś wytłumaczyć po co mają leczyć ich na ukrainie jak mogą przywieźć ich busem do polski i dostaną obligatoryjnie darmowe ubezpieczenie?



Dzisiaj ukraińskiej służbie zdrowia taniej wyjdzie wywiezienie kogoś do Polski i opłacenie mu pobytu w naszym kraju niż leczenie go w ich ukraińskim niedofinansowanym szpitalu.

Oni u siebie będą zajmować się złamaniem nogi i katarem a my rakiem i przeszczepami.



Gratuluje systemu który wymyślił Pis a Tusk podtrzymuje.