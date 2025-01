ten Wrobel był nudny tak jak ten miś Uszatek(lalka), a ja nie mialem wysokich wymagan. Jak weszly do TV Smerfy, Kacze opowiesci, brygada RR albo Kubus puchatek to biło na glowe wszystkie te smęty z PRL. Najwieksze rozczarowania to o 19 jak podmieniali nagle Gumisie na coś z cudów animacji PRL x)