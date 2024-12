Pokaż całość

Wbrew pozorom to dobrze że Rosjanie właśnie teraz atakują podmorską infrastrukturę cywilizacji białego człowieka.Obecnie to jedynie wyraz bezradności reżimu Putina i wystrzelanie się z najlepszej amunicji jeszcze przed prawdziwą wojną.Gdyby zrobiono to w sposób skoordynowany, w trakcie jakichś większych napięć czy np w trakcie rozleglejszej awarii to rzeczywiście mogłoby stanowić to problem, a tak mamy coś w rodzaju obłąkańczego machania gazową szabelką na szczyt NATO w Warszawie - nas to