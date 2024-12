My, wspolczesni ludzie dziczejemy. Stajemy sie wszyscy samolubni, wyrachowani, bezwzgledni, aroganccy. Wspieranie potrzebujacych jest dobre na FB do zibierania lajkow i zwiekszania zasiegow. Niech 100 tys ludzi zobaczy, ze daje 100$ bezdomnemu. Choc to nic nie zmieni, a nawet zaszkodzi, bo utwierdze kloszarda, ze wyuczona bezradnosc sie oplaca, to pokaze moja falszywa spoleczna wrazliwosc. A na codzien mam wywalone na to, ze ktos potrzebuje natychmiastowej pomocy ratujacej zycie, bo przeciez nie pojde Pokaż całość