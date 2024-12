Ja od lat myślałem, że morele, to odwalało januszerę... To teraz to co się dzieje z oleole, a więc spod grupy euro net (eurortvagd) to jest dopiero dramat.

Kontaktując się wielokrotnie w temacie pancernego zabezpieczenia wysyłają edycję gry kolekcjonerskiej w.... foliopaku... 2 zamówienia jednocześnie i dokładnie to samo. Nie musze mówić, że rogi i nie tylko zostały solidnie powgniatane. Jedna sztuka ma nawet dziurę.

Teraz reklamacja ciekawy temat. Mówię, że chcę rekompensatę w postaci Pokaż całość