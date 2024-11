Zastanawialiście się, co się dzieje w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej teraz, w czasie wojny? Mieliśmy okazję to sprawdzić, bo dzięki udzielanej pomocy nie tylko babuszkom, ale i organizacjom w Strefie Zamkniętej, zostaliśmy już drugi raz w ostatnim czasie wpuszczeni wewnątrz elektrowni - i to pod sam sarkofag.

Niewiele się obecnie dzieje. Niestety, bo to oznacza, że atak Rosji na Ukrainę wstrzymał wiele planów i projektów - po prostu nie ma pieniędzy a zagraniczni inwestorzy niezbyt są skorzy do przeznaczania finansów w tej niepewnej sytuacji. Jednym z największych projektów jest zresztą demontaż niestabilnej konstrukcji starego sarkofagu, co miało się rozpocząć już dawno. Etap ten, pomimo ukończenia budowy Nowego Bezpiecznego Ukrycia (tzw. nowego sarkofagu) opóźniony jest już o kilka lat. Dopiero w przyszłym roku rozpocznie się ocena możliwości demontażu pierwszych elementów.

Wewnątrz elektrowni nie są widoczne zniszczenia czy efekty działań zbrojnych z jednej, prostej przyczyny - bo nie odbywały się tam żadne walki. W elektrowni Rosjanie po prostu szabrowali, wywozili cenny sprzęt elektroniczny i... srali po kątach. Czemu? Tego nie wiemy, ale z relacji jednej z osób wynika, że nie zawsze trafiali do toalety. Udało nam się też zamienić kilka słów z pracownikiem, który był wewnątrz podczas ataku Rosjan, przez co jego zmiana wydłużyła się z 8 godzin do kilkudziesięciu dni pod lufą karabinów. Wspomniał on, że do najbardziej gorących stref (tj. tych, w których poziomy promieniowania są najwyższe) agresorzy nie zajrzeli ani razu. "Bali się" - wspominał.

Rosjanie zdobyli Czarnobylską Elektrownię Jądrową już 24 lutego 2022 i okupowali ją przez 5 tygodni aż do 31 marca, kiedy uciekli na północ. Od tamtej pory sytuacja w elektrowni jest trudna, ale stabilna.

W przyszłym roku planujemy uruchomić pomoce również dla pracowników tego i innych obiektów w Strefie Zamkniętej. Tutaj, niestety, potrzeby są znacznie większe niż u babuszek, o czym sami się ostatnio przekonaliśmy. Dlatego zapraszamy do współpracy wszelkie firmy, które są w stanie udzielić wsparcia finansowego bądź materialnego - z naciskiem na środki czystości i ochrony osobistej. Szczegóły do ustalenia już na etapie prywatnych rozmów.