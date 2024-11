To jak policjanci wykonują pomiary prędkości to nieśmieszny żart.

Zwykle są to miejsca niezbyt wpływające na bezpieczeństwo, pomiar dokonany z absurdalnych odległości i w okolicy znaków zmniejszających/zwiększających prędkość.

Potem ciężko nawet się kłócić z policjantem, bo w sumie to nie wiadomo co i gdzie policjant mierzył. Większość osób odpuszcza.



Tutaj np. pomiar z absurdalnej odległości, w nocy i okolicy początku terenu zabudowanego.

Nasi policjanci to urodzeni snajperzy z noktowizorem i miernikiem odległości Pokaż całość