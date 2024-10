Tworzenie sztucznych konfliktów wśród klasy niżej i średniej to klasyczne divide et impera. Wspieramy słabszych by stworzyć tlący konflikt, a gdy nam się d--a pali to wkraczamy, wskazujemy palcem słabszego mówimy, że to jego wina i teraz pomożemy silniejszemu.



Naprawdę nie zastanawia was, w dobie rosnącego rozwarstwienia społecznego, walka klas stała się walką ras, płci i orientacji seksualnej? Że lewica nie walczy o prawa pracownicze czy sprawiedliwy podział wypracowanego zysku? Że walczy, ale o prawo do określenia się przez iksińską jako niebinarny husky?



I tak sobie szaraczki walczą, myślą że ich prawicowa czy lewicowa ideologia jest ważna, a w międzyczasie 1% ludzi posiada 3/4 zasobów świata, a zapieprz niebezpiecznie zbliża się do poziomu chłopa pańszczyźnianego.



