XD Co za tytuł kierowany do debili. Walczyła o coś co i tak jest kontynuowane? Miejsce w komisji należy nie do osób personalnie ale do klubów. Skoro została zawieszona w klubie za występowanie z Horałą to klub może tam wsadzić kogoś innego. Jeżeli tak PiSowi smutno to może swoje miejsce w komisji jej oddać. Nie wiem czemu Lewica miałaby swoje miejsce oddawać posłance która w nim nie jest.