Kojarzycie studio Rocksteady? W latach 2009-2015 wyprodukowali trylogię o Batmanie - jedną z najlepszych gier w jakie grałem. Zdefiniowali gatunek na nowo - oraz udowodnili, ze da się zrobić doskonałą grową adaptację komiksów. Również mieli olbrzymią techniczną wpadkę w postaci Arkham Knight na PC. Była niesamowicie skaszaniona, wydawca na jakiś czas wycofał grę ze sprzedaży i zwracał pieniądze. Udało się to jednak połatać i doprowadzić AK do dobrego stanu - działa znakomicie i wciąż zadziwia tym ile dało się wycisnąć z legendarnego już Unreal Engine 3.



Wydawało się, że wrócili na prostą i znowu będą zadziwiać ludzi swoimi dziełami - ale jednak coś się zepsuło. Zaczęli wymieniać pracowników według klucza różnorodności i inkluzywności. Zajrzyjcie sobie na ich Twittera (czy tam iksa) i porównajcie zdjęcia grupowe choćby z 2017 do obecnych. Można odnotować gwałtowny wzrost zatrudnienia kobiet z kolorowymi włosami, osób ciemnoskórych i "negocjowalnych płciowo". Z oryginalnego zespołu nie został praktycznie nikt, nawet założyciele odeszli i założyli własne studio gdy w 2020 zostali oskarżeni o molestowanie seksualne.



Najnowsza gra Rocksteady, Suicide Squad, tworzona przez ludzi zatrudnionych z klucza inkluzywności, według zasad inkluzywności i z konsultacjami Sweet Shitu - to gigantyczna katastrofa. Mało kto chciał w to grać bo jest po prostu słaba i nudna, a dodatek woke i skręconych na tęczowo kolejnych postaci dodawanych w ramach "sezonów" tylko to przyklepał. Pierwsze zwolnienia już poleciały, ciekawe czy firma przetrwa (wątpię).



