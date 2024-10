Typowe dla polskiej legislacji. Zamiast się skupić na przykładnym i surowym karaniu tych, którzy popełnili przestępstwo to nie. Łatwiej jest napisać na kolanie jakąś g---o ustawę, która w rzeczywistości nic nie rozwiąże. Ale potem wyjdzie minister w laurach i powie jak to oni działali.

Tym samym napuszcza się jednych na drugich. A to na kierowców, bo jakiś debil jechał 200 km/h przez miasto. A to na myśliwych, bo kretyn zastrzelił babę w Pokaż całość