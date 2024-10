Kapitanem była pierwsza w historii NZ kobieta admirał (admirałka?)

Disney zepsuł mi trzeci sezon "Orville". Zaczęli ot tak, z d--y w napisach używać feminatywów. "Poruczniczka". "Chorąża". "Kapitanka". "Komandorka". "Admirałka". Brzmi to kretyńsko, mocno umniejsza powagę tych stanowisk. W języku angielskim takich debilizmów nie ma. Zniszczyło to sporą część przyjemności z oglądania.Napisy to zresztą element notorycznie partolony w serwisach VOD. Polacy nie potrafią robić dźwięku w filmach - ani tłumaczeń. Kojarzycie taki