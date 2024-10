To nie ma mozliwosci sie utrzymac bez rzadowego wsparcia. Ostatnio sprawdzilem sobie ceny w warszawie to w sensownej lokalizacji to minimum 20k/m. Natomiast jesli chcesz cos lekko ponad sredni standard to nie podchodz bez 25k/m. I nie mowimy o nowych mieszkaniach. Miejsca ktore 2 lata byly sprzedawane na wtornym za 14k metr teraz sobie niektorzy wystawiaja po 19k/m. Mowa o nieruchomosciach z lat 2000-2010. Tak po prostu.



