Takie filmy tylko dobitnie pokazują to co mówią wojskowi - wszystkie te kursy samoobrony, sztuki walki itd. bardziej szkodzą niż pomagają bo jesteś przekonany, że jak na kursie wystarczy złapać kolesia za piżamę z paskiem i przerzucić przez plecy na matę tak w prawdziwym życiu typ będzie większy, silniejszy i nawet jak go przewrócisz to nic ci to nie da poza w---------m napastnika.