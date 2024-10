No i co w tym takiego szokującego? Rozumiem, gdyby to były chipy od jakiegoś Raytheona, ale to są chipy od firm, których głównymi produktami są kalkulatory i wszelaka elektronika skierowana na rynek cywilny. Właściwie to każdy człowiek może sobie kupić taki chip od Texas Instruments. Ruscy może i mają trochę trudniej, bo muszą korzystać z pośredników, ale wciąż nie jest to jakaś super zaawansowana technologia, a zwykła cywilna elektronika