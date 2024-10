Aktywiści zaproponowali, by rząd utworzył „superfundusz klimatyczny”, obciążając jego kosztami spółki energetyczne, które zdaniem klimatystów odpowiadają za „Kryzys klimatyczny”.

Pokaż całość

Mnie to juz wyglada na skrajna glupote, albo na serio dzialalnosc obcych sluzb podpuszczających pozytecznych idiotow. Zgadnijcie, kto sie zrzuci na ten superfundusz klimatyczny i na kogo firmy energetyczne przerzuca te koszty? Juz teraz Europa ma najdrozszy prad na swiecie, co powoduje spadek konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci europejskiej gospodarki w stosunku do Chin, czy