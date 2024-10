Na miejscu rodziny zaskarzylbym państo Polskie do trybunału praw człoieka w Strasbourgu. Polacy to taki zniewolony naród w którym zwykły kowalski nic nie może... Pamietam jak wszyscy się podniecali odszkodowaniem Tomasza Komendy który odsiedział 18 z 25 zasądzonych lat i dostał około 13mln zł czyli jakieś 4mln euro... SMIECH NA SALI... Tak to jest jak nie rozlicza się komuchów, nie patrzy władzy na ręce, głosuje się na te same gęby od 30 Pokaż całość