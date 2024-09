15-latka, 16-latka oraz 17-latek trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami po wypadku, do którego doszło w miejscowości Skrzyniec w Lubelskiem. "Jedno z nich kierowało audi, doprowadzając do dachowania" - poinformowała lubelska policja. Patrząc na stan samochodu, można stwierdzić, że młodzi ludzie