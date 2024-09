Kolejne znalezisko na ten sam temat, to i komentarz powtórzę:



Ci mieszkańcy, którzy protestowali to nie zostali zalani. Cierpią teraz za to inni. Od tego właśnie jest władza, żeby wybrać rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla ogółu a nie mniejszości.



Odnośnie "skuteczności" blokowania to PIS dał naprawdę mnóstwo przykładów tego, że potrafił robić swoje wbrew protestom. Nie obchodził go protest kobiet, zablokowanie KPO czy nawet protest opiekunów osób niepełnosprawnych.