Śmiejemy się z czasów, gdzie szlachcic był Panem a chłop nie różnił się od świni, a tymczasem wiele się nie zmieniło...



Top 0,5% najbogatszych Polaków robi co chce z pozostałymi i nawet media czy rząd nie są w stanie nic z tym zrobić, a raczej nie chcą w myśl zasady "ręka rękę myje".



P.S. ciekawe jak ex minister zero skorzystał na wysłaniu Majtczaka do Dubaju, bo za darmo na pewno nie pomógł.