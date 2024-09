Malo interesuje mnie dobrobyt usa ale wybor haris a nie trumpa bedzie jednoznaczny z dalszym staczaniem sie usa do rynsztoka a to oznacza kolejne wojny, krachy, pękanie baniek, wysoką inflacje, pestro inflacje i inne reperkusje, slabe usa to ue z niemcami na czele ktore beda robic co im sie zywnie podoba z panstwami czlonkowskimi, proces wprowadzania komuny 2.0 przyspieszy i to ostro