To, co wydarzyło się w Wieluniu 1 września 1939 roku, było zapowiedzią tego, jak bedzie wygladać politykyka III Rzeszy wobec Polski i Polakow. B---y spadały na bezbronne, śpiące spokojnie miast masakrując potwornie ludność cywilną. Naloty rozpętały w miesteczku piekło nie do opisania.