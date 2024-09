Gorzej jak się okaże, że wszystkie kraje zaczną odpalać swoje elektrownie atomowe z powrotem w tym niemce, tylko będzie tak: meine liebe frounde wir haben tani phrond, na wschodzie mamy tanią wykwalifikowaną siłę roboczą co chętnie(z przymusu biedy) przyjedzie do nas pracować, składać baterie, montować samochody itd. I wrócimy do układu z początku lat XXI