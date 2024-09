w USA w ogóle w wielu regionach nie istnieje płatność elektroniczna, nie tylko ze względu na brak zasięgu nawet GSM tylko w części stanów mają awers do plastiku a co dopiero wirtualnej kasy. Sam się o tym wiele razy przekonałem ONLY CASH. Oczywiście w większych miejscowościach to już normalnie cywilizacja i płatności elektroniczne. Co więcej nadal funkcjonuje barter i ma się świetnie. W Kanadzie spotkałem się kilka razy z czymś takim. Z Pokaż całość