Starsi wykopowicze mogą pamiętać mnie z publikowania bezpłatnych materiałów na temat Oracle – „O Oracle ludzkim głosem”, na temat programowania w Pythonie – „Python na luzie” a także kilku innych bezpłatnych publikacji edukacyjnych. Tym razem postanowiłem zrobić coś o wiele grubszego z wykorzystaniem mojej firmy.



Zapewne wielu z Was zastanowi się jaki mam interes dając tak dużo za darmo. I zamierzam tu być z Wami absolutnie szczery.

Mało rzeczy mnie tak wnerwia w marketingu jak ściema, obietnice złotych gór a na koniec okazuje się że dostajesz ochłap a w zamian zostajesz wyciśnięty jak cytryna. I jeszcze do tego później Twoja skrzynka mailowa jest z-------a ofertami. Promocje z 999999zł na 49zł tylko dzisiaj (codziennie :D) , webinary z kwadransem merytoryki i godziną sprzedaży, licznik czasu obowiązywania oferty który zeruje się przy każdym odświeżeniu strony, co dziesiąty mail w newsletterze z odrobiną merytoryki a reszta KUP! KUP! KUP! itp.



Oczywiście musi mi się to jakoś spinać, bo przecież przygotowanie tego kursu „trochę” kosztowało. Ja jednak głęboko wierzę, że da się robić marketing przez bezpłatne dzielenie się prawdziwą wartością. I działa to tak – daję dużo bardzo wartościowych materiałów zupełnie bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Na koniec kursu zaoferuję Ci komercyjny produkt. Jak kupisz to fajnie, jak nie to trudno. Nie będę Ci truł d..y ani wysyłał co chwila ofert bo udało mi się Ciebie złapać na newsletter. Nope. Wręcz przeciwnie. Jak już będziesz w tym newsletterze to będę Ci przesyłał MASĘ najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na temat PostgreSQL. Czasem wyślę jakąś komerchę, ale będzie to naprawdę nieduża ilość w porównaniu z ilością merytorycznego contentu. I macie tu moje słowo – wykopka z 15 letnim stażem. Z resztą możesz skończyć kurs i wypisać się z newslettera. Albo w dowolnym innym momencie Pokaż całość