Napisano: "Fabryki od kilku lat borykają się z kłopotami finansowymi". Znaczy - tłumacząc na język polski - koszty mają za duże i produkcja tam się nie opłaca. Bo co do zbytu - to wszystko bez zmian. Znaczy - kolejna Firma odkryła, że w Polsce warunki funkcjonowania są niesprzyjające!