Przecież to Jakob Morawiecki zawiadywał tym powołanym przez pis skorumpowanym rarsem, swoją drogą to biuro powinno zostać rozformowane, a urzędnicy rozgonieni na cztery wiatry, ale jednak dalej to działa. Jak donoszą media Kuczmierowski, "szukał pracy w Anglii". Oczywiście, że nie na sklepie, tylko w jakiejś londyńskiej instytucji finansowej, którą nakręcił mu Jakob. Tradycja p0lińskich elit, zrobić bajzel w kraju, najżreć się do syta, a potem dać nogę do Londynu.